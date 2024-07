Les exportations des produits agricoles biologiques tunisiennes enregistrées à fin juin 2024, ont atteint 42,894 mille tonnes d’une valeur de 1039,5 millions de dinars, selon le bulletion Onagri vigilance (Juillet 2024) publié vendredi.

En comparaison avec la même période de l’année précédente, on observe une diminution de 20,6% en termes de quantité, par rapport à une augmentation de 16% en termes de valeur, a indiqué l’Observatoire national de l’agriculture.

L’Italie est la principale destination avec 42,51% suivie par l’Espagne et la France avec respectivement 25,02% et 12,31%. Les exportations de produits biologiques se concentrent principalement sur l’huile d’olive et les dattes biologiques, suivies par les produits forestiers biologiques.

Durant les 8 mois de la campagne 2023/2024, les exportations de l’huile d’olive biologique ont atteint 35,308 mille tonnes d’une valeur de 954,6 Millions de dinars avec un prix moyen de 27,04 DT/kg. pour ce qui est des exportations des produits des dattes biologiques, elles ont atteint 7,280 mille tonnes d’une valeur de 80,8 Millions DT avec un prix moyen de 11,10 DT/kg (9 mois de la campagne 2023/2024).