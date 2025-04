Dans le cadre de l’opération de restitution des biens archéologiques tunisiens se trouvant hors des frontières du pays, 3 852 pièces de monnaie, datant de l’époque romaine et de la période de l’Antiquité tardive, ont fait leur retour en Tunisie, le jeudi 24 avril 2025, informe le ministère des affaires culturelles sur sa page officielle.

Restitués par l’université Randolph College, ces objets avaient été découverts entre 1990 et 1993 lors des fouilles menées par la mission archéologique américaine à “Bir el-Knissia” sur le site archéologique de Carthage. Ils avaient été temporairement expédiés aux Etats-Unis d’Amérique pour des opérations de nettoyage, de conservation et d’étude scientifique.

La collection, dont le retour a été assuré par la chercheuse américaine Susan T. Stevens, de l’université Randolph College, a été placée par l’Institut National du Patrimoine (INP), dans un espace sécurisé au Musée national du Bardo.

Il convient de rappeler qu’une restitution à la Tunisie d’une collection de 11 795 objets archéologiques, en provenance de l’université américaine de Géorgie, a été annoncée le 21 avril 2025. Expédiée en 1990 pour des travaux scientifiques, cette collection comprend divers types de pièces, dont 3 460 en bronze, 2 715 en ivoire et en os d’animaux et humains, 2 825 en cristal, ainsi que d’autres en céramique et en métal.