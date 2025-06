Robotique et IA : les jeunes Tunisiens brillent avec 4 médailles d’or à Alger

Robotique et IA

La Tunisie a remporté les premiers prix des quatre compétitions « SumoRobot » au Championnat Arabe de Robotique et d’Intelligence Artificiel tenu, les 28 et 29 juin, au complexe olympique Mohamed Boudhiaf à Alger.

Outre ces prix décrochés en “sumo Junior”, “sumo classic”, “sumo unlimited” et “time trial junior”, la participation tunisienne a été marquée par l’obtention de la deuxième place dans deux compétitions supplémentaires et du prix du meilleur projet d’innovation.

Huit équipes issues du « Junior Robotics Club », regroupant 20 enfants âgés de 9 à 18 ans, ont représenté la Tunisie à cette compétition.

Le fondateur du club, Slim Makhlouf, s’est félicité de ces performances, rappelant que deux membres du club avaient déjà obtenu une deuxième place lors d’une compétition internationale tenue aux États-Unis en avril 2025.

Fondé en 2018, le « Junior Robotics Club » compte aujourd’hui 50 jeunes membres et œuvre au développement des compétences en robotique et en programmation chez les enfants et adolescents.