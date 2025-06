Une orientation vers la consommation de produits nationaux, voire locaux, s’avère cruciale pour une croissance inclusive et pour une optimisation de nos dépenses en devises, c’est ce qui ressort d’une note intitulée « Promouvoir la production nationale : Démolir d’abord le concept du consommateur universel » publiée, lundi, par l’institut Arabe des Chefs d’Entreprises (IACE).

Recommandant vivement un changement des modes de consommation, l’IACE souligne que la promotion de la consommation nationale, voire locale, constitue un levier stratégique pour la résilience et la souveraineté économiques. La consommation nationale et locale vise à créer une synergie économique générale : chaque unité monétaire dépensée pour l’achat d’un produit national (ou local) génère une augmentation plus que proportionnelle du revenu national et de l’activité économique globale.

La consommation des produits nationaux voire locaux a aussi, selon l’IACE, des retombées sociales.

Elle permet de préserver l’identité culturelle et les traditions uniques des communautés. Une consommation responsable qui privilégie la proximité géographique et historique a pour objet d’améliorer les valeurs d’appartenance et de solidarité.

Concernant les objectifs de durabilité, la consommation des produits nationaux contrairement aux produits importés implique moins de pollution liée aux transports.

En ce qui concerne les retombées économiques de la consommation de produits nationaux, l’institut décrit des effets indirects qui se manifestent à travers une meilleure attractivité touristique pour ceux recherchant une expérience culturelle enrichissante et personnalisée (patrimoine culinaire, vestimentaire, architectural, …).

L’IACE, identifie également des effets économiques directs qui se manifestent essentiellement à travers une augmentation de la demande pour les produits nationaux, voire locaux, ce qui entraîne une augmentation de l’offre : plus d’entrepreneurs, plus de création d’emplois, plus de bien-être social. Cette spirale bénéfique est connue sous le nom d’effet multiplicateur de la consommation nationale/locale.

L’IACE considère qu’une conscience collective s’installe progressivement, à l’échelle mondiale, pour adopter un mode de vie responsable : sain, pro-environnemental, éthique et patriotique. Une des manifestations du patriotisme économique est la consommation de produits nationaux, qui s’étend à un niveau avancé et géographiquement plus restreint pour promouvoir la consommation locale, sans pour autant remettre en cause l’ouverture économique.

Cependant, estime l’institut, il convient de préciser qu’un taux élevé de pénétration des importations dans la production nationale réduit considérablement la plus-value de la consommation nationale. En d’autres termes, une meilleure optimisation de la consommation nationale passe par un meilleur contrôle de toute la chaîne de valeur des produits nationaux (maximisation des intrants nationaux).

Il est donc nécessaire de cibler la production et la consommation de produits nationaux, eux-mêmes composés de produits intermédiaires et primaires nationaux ; un objectif qui nécessite une approche systémique combinant des mesures réglementaires, des incitations économiques et des campagnes de sensibilisation.