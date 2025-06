La Cheffe du gouvernement Sarra Zaafrani Zenzri est arrivée, ce dimanche, à Séville (Espagne ), pour participer aux travaux de la quatrième Conférence internationale onusienne sur le financement du développement (FfD4), qui doit se tenir du 30 juin au 1er juillet 2025.

La Cheffe du gouvernement, qui a été accueillie à l’aéroport international de Séville, par l’ambassadrice de Tunisie en Espagne , Fatma Omrani Chargui, prendra part à une série de panels qui porteront sur différentes questions économiques.

Elle s’entretiendra également, avec des chefs d’Etat et de gouvernement et des responsables d’institutions financières internationales et de groupes internationaux.

Cette quatrième édition de la conférence internationale sur le financement du développement vise à réformer le financement à tous les niveaux, y compris en donnant une impulsion à la réforme de l’architecture financière internationale, et de relever les défis qui freinent l’investissement.

La FfD4 rassemble une pléiade de dirigeants de tous les gouvernements, ainsi que les organisations internationales et régionales, les institutions financières et commerciales, les entreprises, la société civil