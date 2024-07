Conçu par Jean Nouvel, le dernier et le plus grand espace éphémère parisien de Samsung ouvrira ses portes aux fans des Jeux Olympiques et Paralympiques lors du coup d’envoi officiel des Jeux

Samsung Electronics, partenaire mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, s’apprête à donner le coup d’envoi officiel de Paris 2024 avec un nouvel espace Olympic™ rendez-vous @Samsung | Square Marigny au cœur de la Ville Lumière.

Ouvrant ses portes le 27 juillet, cet espace transportera les visiteurs avec un ensemble d’expériences immersives. D’un voyage à travers l’héritage olympique de Samsung à des démonstrations pratiques des dernières innovations Galaxy, ce sera l’occasion idéale de célébrer l’esprit olympique comme seul Samsung peut le faire avec Galaxy AI.

« Nous sommes fiers de collaborer avec Paris 2024 pour tenir sa promesse : ‘Ouvrons grand les Jeux’. Cette devise revêt une signification encore plus profonde car nous sommes désormais en mesure de nous retrouver et de nous connecter après des Jeux difficiles. Avec ce nouvel espace, Samsung a l’honneur de créer de nouvelles opportunités pour les athlètes et les fans du monde entier à l’occasion d’un moment de fête et de partage unique », a déclaré Stephanie Choi, vice-présidente exécutive et directrice marketing de la division Mobile eXperience chez Samsung Electronics. « C’est le compte à rebours final, et nous avons hâte d’assister au coup d’envoi officiel de Paris 2024. »

Pour ce nouvel espace, Samsung a collaboré une nouvelle fois avec l’architecte Jean Nouvel, qui a également signé la façade de l’espace Olympic™ rendez-vous @ Samsung | Champs-Elysées 125. Le site du Square Marigny, qui s’étend des Champs-Élysées à la Place de la Concorde, n’est qu’à quelques pas des monuments les plus emblématiques de Paris et de l’arène où se tiendront les compétitions de breaking et de skateboard. Celui-ci affiche une façade en verre saisissante qui conjugue les couleurs et les angles avec subtilité pour attirer la curiosité des visiteurs, et leur donner un aperçu de l’espace lumineux où ils pourront découvrir l’expérience éphémère la plus immersive de Samsung à ce jour. Cette façade digitale affichera également des images d’athlètes afin de célébrer le pouvoir unificateur du sport avec Samsung Galaxy.

Un voyage visuel à travers l’héritage olympique de Samsung

Dès l’entrée, les visiteurs pourront découvrir comment Samsung soutient les Jeux Olympiques depuis près de quarante ans et le rôle que ses technologies ont joué dans l’évolution et l’amélioration des Jeux. Ils pourront découvrir toutes les éditions olympiques à ce jour, dont celle du Galaxy Z Flip6 Edition Olympique pour Paris 2024, et s’approcher au plus près de certaines torches olympiques depuis Athènes en 2004.

Tourné vers le présent, l’espace du Square Marigny abritera le Monument de l’Ouverture : un écran sphérique évoquant la Terre. Avec l’aide des Phryges, les mascottes officielles de Paris 2024, celui-ci affichera de magnifiques images de skateboard, de breaking et de surf – les sports les plus récents des Jeux – ainsi que le message central de Samsung pour Paris 2024 : « Open Always Wins ».

Les visiteurs auront la possibilité de se plonger dans les dernières technologies Samsung et d’explorer de nouvelles façons de créer et de communiquer grâce à Galaxy AI. Ils auront également l’occasion de tester les derniers smartphones, dont les Galaxy Z Fold6 et Z Flip6, et les fonctionnalités préférées des fans – qu’il s’agisse d’organiser un voyage à Paris ou de prendre le cliché parfait.

Un esprit olympique plus ouvert

Les visiteurs pourront également prendre part à la célèbre tradition de l’échange de pin’s olympique avec Samsung : ceux qui participent à l’expérience Galaxy AI ou achètent un produit de la famille Galaxy recevront en cadeau un pin’s Samsung Paris 2024.

Mais ce n’est pas tout : un mur pliable sur-mesure, composé de 171 Galaxy Z Fold5 recyclés, affichera des vidéos de breaking, de skateboard et de surf. Grâce à des techniques de production cinétique, celui-ci proposera une expérience « pulsée » captivante et dynamique.

L’espace Olympic™ rendez-vous @ Samsung | Square Marigny accueillera une série d’événements exclusifs et sera accessible à tous ceux qui souhaitent s’immerger dans les Jeux de Paris 2024. Il sera ouvert de 10h à 22h du 27 juillet au 11 août pour les Jeux Olympiques et du 29 août au 8 septembre pour les Jeux Paralympiques.

L’expérience olympique et paralympique à la vitesse supérieure avec Galaxy

L’ouverture de ce nouvel espace est l’une des nombreuses actions de Samsung pour rapprocher les athlètes et les fans, contribuant à mettre en avant Jeux. Pendant l’été, Samsung va également :

• Déployer la retransmission olympique via des séquences capturées et partagées avec le Galaxy S24 Ultra pendant la cérémonie d’ouverture sur la Seine et les compétitions de voile à Marseille, plaçant les fans et les téléspectateurs au plus près de l’action.

• Améliorer l’expérience des athlètes en leur donnant de nouvelles façons de se connecter grâce au Galaxy Z Flip6 Édition Olympique – un smartphone conçu pour les athlètes, supporté par Galaxy AI et distribué à près de 17 000 d’entre eux.

• Apporter un nouveau regard sur la remise des médailles en permettant aux athlètes de partager un selfie de la victoire directement depuis le podium grâce au Galaxy Z Flip6 Édition Olympique – une première aux Jeux.

En parallèle, Samsung a ouvert l’espace Olympic™ rendez-vous @ Samsung | Village Plaza le 18 juillet pour enrichir l’expérience des athlètes grâce à Galaxy AI. Enfin, Samsung mettra 11 stations de recharge universelles à disposition sur les principaux sites des Jeux pour permettre aux visiteurs de partager des souvenirs indélébiles avec leurs proches.

À propos de l’engagement de Samsung dans les Jeux Olympiques

Samsung est un partenaire olympique mondial depuis les Jeux Olympiques d’hiver de Nagano en 1998. Depuis plus de 25 ans, athlètes et fans font confiance à la technologie mobile révolutionnaire de Samsung pour partager l’esprit olympique et façonner l’avenir numérique des Jeux. Ce partenariat entame bientôt sa quatrième décennie et reste actif jusqu’aux Jeux de Los Angeles en 2028. Les innovations de Samsung en matière de communication sans fil, d’informatique, d’intelligence artificielle, de réalité virtuelle, de réalité augmentée et de 5G changeront de manière permanente la façon dont le monde perçoit les Jeux Olympiques.

À propos de l’engagement de Samsung dans les Jeux Paralympiques

Samsung est un partenaire mondial du Comité international paralympique (CIP) dans la catégorie des communications sans fil et des équipements informatiques. Depuis les Jeux Paralympiques d’hiver de Turin en 2006, Samsung soutient fièrement le mouvement paralympique et permet aux athlètes et aux fans du monde entier de partager l’esprit des Jeux grâce à la technologie mobile de Samsung. L’engagement de Samsung envers les Jeux Paralympiques s’étendra jusqu’à Los Angeles 2028 et sera célébré par des expériences technologiques propulsées par des innovations dans la catégorie des équipements informatiques et de communication sans fil, y compris des équipements dotés de l’intelligence artificielle, de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée et de la 5G.