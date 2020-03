“Gabes a réussi à développer une vision pour un quartier écologique et durable sur un terrain de 42 hectares de l’ancien aéroport militaire à la limite entre la mer, l’oasis et le canal de Gabes, et ce, dans le cadre du programme Tunisian Smart Cities (TSC), a fait savoir Othmane Khaled, consultant en urbanisme et prospective et conseiller stratégique dudit programme.

Et d’ajouter que les responsables locaux travaillent maintenant sur une révision du Plan d’aménagement urbain-PAU. L’objectif est de faire de Gabes l’une des villes les plus propres en Méditerranée”.

Selon un communiqué, publié mercredi, par la Caravane TSC, le projet Gabes smart City lancé sous la marque “Gabes Oasis intelligente” qui introduit une vision de la ville à l’horizon 2050 a été conçu en tenant compte des spécificités des régions aux alentours et en respectant les objectifs du développement durable (ODD) ainsi que les caractéristiques de la ville intelligente et durable.

Il devra s’articuler autour d’axes majeurs dont la mobilité urbaine et le développement de la qualité du service de déplacement, la valorisation de la ligne côtière et la mise en valeur de l’oasis de Gabes.

D’autres projets similaires ont été identifiés par la Caravane TSC, dans d’autres régions du pays, notamment le premier périmètre smart de la ville de Gafsa, lequel consiste en une avenue smart de 1,5 km de longueur et 100 à 200 mètres de largeur en plein centre-ville où se concentrent la plupart des services et établissements publics.

Pour sa part, la métropole de Tunis a vu le développement du premier périmètre Smart du pays “La Perle du Lac”. Plus de 5 km de promenade aménagée le long du lac et de ses canaux, 600 m de gradins et d’escaliers urbains en béton traité, une dizaine de rampes piétonnes, une piste cyclable aux normes internationales, un équipement de sécurité protractile, des jardins contemporains végétaux et minéraux sont conçus pour valoriser le piéton dans le quartier et le réconcilier avec l’espace public et la promenade urbaine le long du Lac de Tunis.

Il est question, également, de la création d’un terminal RO-PAX sur la rive sud du canal de Bizerte, moyennant une enveloppe de plus de 600 millions de dinars, avec 350 millions de dinars en première tranche opérationnelle. Le nouveau terminal maritime permettra de développer les secteurs touristique, industriel et agricole, et optimiser et économiser les dépenses en énergie et combustible. Il permettra également de créer environ 25 mille postes d’emploi directs et indirects.