Après une éclipse de dix ans depuis la dernière édition (la neuvième s’est tenue du 7 au 13 juin 2015), la 10ème édition des Rencontres internationales de la Photographie de Ghar El Melh signe son grand retour, du 8 au 11 septembre 2025, au fort ottoman Lazaret.

Organisé par l’Association Club Photo de Tunis, avec le soutien notamment de la Délégation de l’Union européenne en Tunisie et de l’équipe Europe, l’événement est parrainé par l’association ADERC, en partenariat avec la galerie Le 32BIS. Il proposera une exposition principale, une participation internationale, des masterclasses, des ateliers, ainsi que des activités récréatives.

Un programme d’animations riche et varié sera à la disposition des visiteurs, des passionnés et des participants au fort Lazaret et dans le village de Ghar El Melh : ateliers pour enfants, workshops, masterclasses, projections nocturnes, animations pour jeunes photographes, spectacles, etc.

Après Ghar El Melh, l’exposition principale sera prolongée dans une galerie de la capitale, où sera présentée, en plus des œuvres de cette 10ème édition, une rétrospective des neuf éditions précédentes, depuis la toute première en 2003.

A cet effet, les photographes de tous horizons souhaitant exposer dans ce festival d’envergure internationale sont invités à soumettre leur candidature avant le 11 août 2025 à l’adresse rencontresdegharelmelh@gmail.com. Le dossier doit comporter au minimum 15 photographies.

Ce retour est également marqué par un jumelage avec la campagne de la Délégation de l’Union européenne en Tunisie, “Sawer Bel Akhdhar” (Peins en vert), dédiée à la durabilité et à la lutte contre les changements climatiques.

Créées en 2003, les Rencontres de Ghar El Melh se sont tenues chaque année jusqu’en 2009, portées par l’engagement de quelques photographes bénévoles. Après une interruption de quatre ans, elles sont revenues avec deux éditions, les 8ème et 9ème en 2014 et 2015.

Seul grand rendez-vous culturel consacré à la photographie en Tunisie, cette manifestation se tient au fort ottoman du Lazaret, principal lieu d’exposition, qui héberge à chaque édition une trentaine d’expositions de photographes professionnels et amateurs, tunisiens et étrangers, couvrant diverses disciplines photographiques. Un catalogue est édité à chaque édition afin de garder une trace des expositions et des moments forts de chaque Rencontre.