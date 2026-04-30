Sur un total de 104 femmes diplômées en STEM (Sciences, technologies, ingénierie et mathématiques) ayant participé en juillet 2025 au Women & Youth in STEM Employment (WYSE) organisé à la Cité des Sciences de Tunis avec la participation de 29 entreprises, 43 femmes (41,3%) ont été embauchées dans leurs spécialités.

Selon un communiqué publié sur la page officielle d’ONU Femmes Tunisie, 19 femmes (44%) ont été recrutées dans le secteur de l’informatique (computer science), 11 (26%) ont décroché un emploi dans le secteur de la technologie et de l’intelligence artificielle, 7 (16%) ont été embauchées dans le domaine de la Data et des mathématiques, 4 femmes (9%) ont eu des offres dans le domaine de l’ingénierie et deux (5%) ont été employées dans le domaine des sciences biologiques.

D’après la même source, 28 placements ont été réalisés dans le Grand Tunis (Tunis, Ariana et Ben Arous), 11 dans les régions côtières (Sousse, Monastir, Nabeul et Sfax) et 4 femmes ont été recrutées dans des entreprises actives à l’intérieur ou au Sud du pays (Kairouan, Gafsa, Gabès et à Jendouba).

En 2025, Women & Youth in STEM Employment (WYSE) a été lancé pour répondre à un enjeu clé, celui de créer des passerelles concrètes vers l’emploi pour les jeunes femmes diplômées en STEM, en mobilisant un secteur privé engagé pour l’égalité, indique le communiqué.

Par ailleurs, ONU Femmes a fait savoir que les préparatifs sont en cours pour organiser la deuxième édition de WYSE 2.0 avec le soutien de l’Ambassade des Pays-Bas en Tunisie et en partenariat avec Challenge Fund for Youth Employment.