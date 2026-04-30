Plus de 120 rencontres d’affaires ont été organisées en Côte d’Ivoire, entre des professionnels tunisiens et une trentaine d’opérateurs ivoiriens du secteur pharmaceutique et parapharmaceutique et des compléments alimentaires, en marge du 4ème salon “MEDPHARMA Africa 2026”, tenu du 23 au 25 avril 2026 à Abidjan.

Selon le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), ces rencontres s’inscrivent dans le cadre d’une mission de prospection commerciale Door-to-Door au profit d’une délégation d’entreprises tunisiennes, afin de consolider le positionnement de la Tunisie en tant que partenaire stratégique dans le domaine de la santé sur les marchés d’Afrique subsaharienne.

Plusieurs réunions institutionnelles de haut niveau ont été, organisées, en parallèle, avec le Directeur Général de l’Autorité Ivoirienne de Régulation Pharmaceutique (AIRP), le Président du Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens de Côte d’Ivoire (CNOP-CI) ainsi que la Vice-présidente de la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Abidjan.

L’accent a été mis, lors des entrevues, sur le fort potentiel du marché ivoirien et, plus largement, du marché africain de la santé, estimé à plus de 50 milliards de dollars.

La production locale en Côte d’Ivoire ne couvre qu’environ 7% des besoins nationaux en médicaments, rappelle le CEPEX, dans un communiqué.