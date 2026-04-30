La météo de ce jeudi s’annonce instable sur plusieurs régions, avec une évolution progressive vers des conditions orageuses. Selon les prévisions, des pluies faibles et localisées toucheront d’abord l’extrême sud, tandis que des nuages passagers concerneront la majorité du territoire.

Une instabilité qui s’installe dans l’après-midi

Au fil de la journée, la couverture nuageuse deviendra plus dense, notamment dans l’après-midi. Des cellules orageuses apparaîtront sur les régions ouest, accompagnées de pluies. Cette activité pluvieuse progressera ensuite vers les régions est, avec un risque de chutes de grêle par endroits.

Vent en renforcement et phénomènes de sable

Le vent soufflera de secteur est. Il restera faible à modéré en début de journée, avant de se renforcer progressivement en fin de journée. Cette intensification concernera surtout les zones côtières et le sud, où des phénomènes locaux de sable sont également attendus.

Dans ce contexte, l’état de la mer évoluera lui aussi. Elle sera moutonneuse, devenant agitée au fil des heures, en lien avec le renforcement du vent.

Températures en légère hausse

Les températures enregistreront une légère hausse. Les maximales varieront entre 21 et 27 degrés près des côtes. À l’intérieur du pays, elles oscilleront entre 28 et 35 degrés. Sur l’extrême sud et le sud-ouest, le mercure pourra atteindre 37 degrés.

Ces conditions traduisent une journée marquée par une météo contrastée, entre douceur thermique et instabilité atmosphérique.