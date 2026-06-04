Le secteur des composants automobiles, dont les exportations ont atteint 3,5 millions de dollars/an dispose d’un potentiel de croissance plus important, a indiqué le directeur général des industries manufacturières au ministère de l’Industrie, des mines et de l’énergie, Fathi Sahlaoui.

Intervenant lors de la quatrième édition de la journée de l’innovation dans l’industrie automobile 2026, organisée en partenariat avec la Chambre Tuniso-Allemande de l’Industrie et du​ Commerce (AHK Tunisie), Tunisian automotive association (TAA), Sahlaoui a rappelé que le secteur qui compte 300 entreprises emploi 120 mille personnes.

Et d’ajouter que le secteur a enregistré un bond qualitatif au niveau de la réalisation des projets de recherche, de développement et d’attrait des compétences tunisiennes, et ce, depuis la signature du Pacte Pour la Compétitivité de l’Industrie Automobile en Tunisie en 2022.

Il a fait savoir dans ce cadre que le pacte en question est parvenu à réaliser les objectifs escomptés avant les délais, citant à titre d’exemple la création de 50 mille emplois, un objectif qui était fixé pour la période 2022- 2027, outre l’attrait de groupements internationaux.

Toutefois, le secteur est confronté à de nombreux défis notamment technologiques dans un contexte international marqué par la transition vers les véhicules intelligents connectés, a fait savoir Sahlaoui.

Pour le responsable, la Tunisie est en mesure de favoriser la transition de la chaine de valeurs des composants automobiles grâce à la disponibilité de milliers d’ingénieurs diplômés des universités et dans les spécialités de mécatronique, électronique, logiciels industriels, communications et génie mécanique.

Ceci, a-t-il ajouté a contribué à l’attrait des sociétés internationales qui ont crée des centres de recherche, de développement et d’ingénierie ainsi que des unités de production permettant ainsi aux compétences tunisiennes d’acquérir des expertises avancées.

De son côté le vice-président de l’AHK Tunisie, Ibrahim Debache a souligné que la Tunisie est l’un des principaux pays africains spécialisés dans l’industrie des composants automobiles.

Il a mis l’accent sur la nécessité de former davantage les compétences tunisiennes, de fournir l’infrastructure nécessaire et de répondre aux développements technologiques en plus de transformer les défis en nouvelles opportunités.

AHK Tunisie fait partie du réseau mondial des Chambres de commerce allemandes à l’étranger (AHK) avec 150 sites dans 93 pays. Fondée en 1979, l’AHK Tunisie compte aujourd’hui 1000 sociétés et œuvre à accompagner et à appuyer les entreprises membres dans leurs activités internationales en tant que plateforme d’échanges économiques bilatéraux.

Créée en février 2016 à l’initiative des principaux acteurs de l’industrie des composants automobiles en Tunisie, la TAA vise à favoriser les échanges, la collaboration et la synergie entre les entreprises du secteur de l’industrie des composants automobiles pour développer et promouvoir le secteur.