Le volume global du refinancement a régressé de 18%, pour se situer au niveau de 10,9 milliards de dinars, à la date du 4 juin courant, contre 13,3 milliards de dinars, selon des données, publiées, vendredi, par la Banque Centrale de Tunisie (BCT).

En revanche, le total des transactions interbancaires ont enregistré une hausse de 31,7%, pour avoisiner les 4 milliards de dinars.

L’Institut d’Emission a fait état, en outre, de l’accroissement de recettes touristiques et des revenus du travail respectivement de 3,9%, à 2,6 milliards de dinars, et de 4,5%, à 3,6 milliards de dinars, et ce, à la date de 31 mai 2026. Pour ce qui est des services de la dette extérieure, ils ont atteint 3,1 milliards de dinars.

S’agissant des avoirs nets en devises, ils se sont stabilisés au niveau de 25,4 milliards de dinars, ce qui représente 103 jours d’importation, contre près 23 milliards de dinars, l’équivalent de 100 jours d’importation, une année auparavant.