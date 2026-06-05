Réunie hier jeudi, la commission administrative nationale de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), a appelé à la révision des choix économiques et sociaux et à la mise en place de politiques nationales basées sur le soutien à la production et à l’emploi, la protection des entreprises publiques, la préservation du pouvoir d’achat ainsi que la réalisation de la justice fiscale et sociale.

Dans un communiqué publié vendredi, l’organisation syndicale a dénoncé ce qu’elle qualifie de “grave détérioration” des services publics notamment dans les secteurs de la santé, de l’éducation et du transport.

Selon l’UGTT, cette situation provoque les tensions sociales surtout avec la baisse du pouvoir d’achat des salariés, des retraités et de l’ensemble des citoyens, en raison de la hausse continue des prix, de la propagation des pratiques de monopole et de spéculation, ainsi que de l’absence de mesures efficaces pour protéger les consommateurs contre la cherté de la vie.

L’UGTT a, par ailleurs, condamné ce qu’elle considère comme le non-respect, par le gouvernement et certains employeurs, de leurs engagements légaux et contractuels, notamment à travers la non-application des accords sectoriels, régionaux et collectifs.

En outre, la Centrale syndicale met en garde contre les conséquences d’une remise en cause du principe de négociation et du dialogue social, estimant que les accords signés risquent de devenir de simples engagements formels sans effet concret.

L’organisation a aussi dénoncé les pressions, le harcèlement et les licenciements abusifs dont seraient victimes des travailleurs et syndicalistes dans les secteurs public et privé en raison de leurs activités syndicales et de leur attachement à leurs droits légitimes.

Par ailleurs, l’UGTT réaffirme son soutien à la décision du conseil sectoriel des banques d’organiser une grève sectorielle, en protestation contre l’exclusion des agents du secteur bancaire de l’augmentation salariale au titre de l’année 2025.

Elle a également appelé à l’ouverture d’un nouveau cycle de négociations dans le secteur privé afin d’accorder aux travailleurs les augmentations auxquelles ils estiment avoir droit pour la même année.

Sur le plan international, l’UGTT réitère sa solidarité avec la Palestine, le Liban, le Yémen et l’Iran face aux agressions et violations qu’ils subissent.

La Centrale syndicale réaffirme aussi son attachement à son indépendance ainsi qu’à son rôle national et social, soulignant sa détermination à défendre les droits, les acquis et les intérêts du peuple tunisien.

Dans ce contexte, elle a signalé sa disposition à recourir à toutes les formes de lutte légales pour faire face à toute atteinte à la dignité nationale et sociale.