La Banque Internationale Arabe de Tunisie (BIAT) a obtenu une garantie de transaction de 50 millions de dollars de la part de la Banque Africaine de Développement (BAD), dans le cadre d’un partenariat visant à appuyer les entreprises tunisiennes opérant à l’international.

Cette ligne de garantie permettra à la BIAT de renforcer ses relations avec les banques correspondantes étrangères et d’élargir ses capacités en matière de financement du commerce extérieur (Trade Finance). Les secteurs ciblés comprennent l’agro-industrie, l’industrie légère, les télécommunications ou encore les énergies renouvelables, avec un accent mis sur les importations de biens d’équipement et de technologies.

Selon le communiqué de la BIAT, cette opération vise à améliorer l’accès des entreprises tunisiennes, notamment les PME et celles dirigées par des femmes, à des solutions de financement international jugées plus sécurisées et mieux adaptées aux exigences de leurs activités à l’étranger.

La banque présente cette initiative comme une composante de sa stratégie de développement du commerce extérieur. Elle affirme vouloir se positionner comme un intermédiaire de confiance auprès des opérateurs tunisiens engagés dans des démarches d’internationalisation.

Avec un réseau de 206 agences en Tunisie et plus de 2 400 employés, la BIAT se place parmi les principales institutions bancaires du pays. Elle dispose également de filiales dans les domaines de l’assurance, de la gestion d’actifs et du capital-investissement.

Ce partenariat avec la BAD s’inscrit dans une dynamique plus large d’appui aux entreprises tunisiennes dans un contexte de relance économique et d’ouverture vers les marchés africains et internationaux.