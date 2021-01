L’Institut tunisien des études stratégiques (ITES) annoncera, mi-février 2021, conjointement avec l’Association tunisienne Smart Cities, les listes des adhérents au programme national des villes intelligentes et durables auquel le nombre des candidatures s’élève à plus de 200 candidats parmi les entreprises et associations.

L’institut a ajouté, samedi, dans un communiqué que l’annonce aura lieu au cours d’une conférence de presse à distance, qui se tiendra à cette occasion, en plus de la publication du guide méthodologique pour la mise en place d’une ville intelligente et décrivant l’opération de soutien et de contrôle des conseils municipaux élus au cours des trois prochaines années.

Par ailleurs, des activités concrètes s’étendant sur une période de trois ans ont été établies pour élaborer des visions régionales plus durables et assurer la préparation technique, administrative et financière des projets y afférent en partenariat avec la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et l’Instance générale de partenariat entre les secteurs public et privé (PPP).

Le programme national des villes intelligentes et durables vise à mettre en place la ville de demain dans le cadre d’une vision stratégique coordonnée et la programmation d’un ensemble de projets dont la réalisation doit être concrétisée, souligne l’ITES.

L’institut a indiqué que le nombre de candidats à l’adhésion au programme précité a dépassé les 200 venant des domaines entrepreneurial et associatif, soit le double de ce qui était prévu. La présentation des candidatures au programme des villes intelligentes a pris fin le 10 janvier courant après une prolongation des délais qui s’est étendue dans une première étape du 3 au 31 décembre 2020.

Il est prévu de voir 75 municipalités bénéficier du soutien de l’ITES et de ses partenaires pour formuler des visions régionales plus durables et la préparation aux plans technique, administratif et financier des projets y afférent.

Elles seront assistées pour l’accomplissement de ces tâches par un groupe de professionnels de plusieurs spécialités représentant 24 gouvernorats, 16 associations et organisations non gouvernementales ainsi que 57 sociétés des secteurs public et privé parmi lesquelles quatre multinationales, deux start up, quatre instances nationales et sept autres régionales.