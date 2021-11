La technopole de Sfax, son incubateur Costart et leurs partenaires viennent de clôturer,T le Hackathon Smart Cities 2021 lors d’une cérémonie dans un hôtel à Sfax, avec la participation des membres organisateurs, les partenaires.

Le Hackathon Smart Cities 2021, qui s’est déroulé du 15 avril au 12 novembre 2021, est une manifestation visant à faire émerger les projets à forte valeur ajoutée pour les villes tunisiennes (les communes) en se basant sur les nouvelles technologies, afin d’améliorer la qualité de leurs services au profit des citoyens et transformer leur paysage actuel.

Le Hackathon, qui s’est déroulé entièrement en ligne en deux catégories (start up et étudiants), a enregistré une participation de plus de 60 équipes réparties entre ingénieurs, étudiants issus de plusieurs régions du pays et plus de 30 communes.

Le Hackathon s’est déroulé autour de 6 problématiques :

Gestion des relations citoyennes

Collecte des déchets

Gestion de l’Energie et éclairage public

Digitalisation des services de la commune

Gouvernance Numérique

Contrôle des engins par GPS.

Durant ce Hackathon, ont été organisés 17 webinaires communs, 10 webinaires techniques menés par des professionnels nationaux et internationaux et plus de 50 heures de coaching individuel.

A la fin et après une sélection, 18 équipes finalistes ont été passées au pitch final dont 11 Startups / 7 Etudiants avec 12 Communes finalistes : Rades, Redeyef, Ksar Helal, Ben Gardane, Beni khira, Agareb, Jammel, Bizerte, Marsa, Sfax, Ouedhref, Le Kef.

Les gagnants de cette édition sont :

Pour la catégorie des étudiants :

1) Solution Innovative : Une application pour améliorer, élaborer et actualiser le schéma de cohérence territoriale, le projet d’aménagement et de développement durable sur le plan local d’urbanisme.

2) Starz : qui consiste à développer une application mobile (Suivi de véhicule) en utilisant la technologie GPS.

1) Solution Association Tounes Lina : cette solution propose trois services à ajouter dans la plateforme elbaladiya.tn disponible sous forme de site web et d’application mobile :

– Les demandes d’autorisations : Numérisation du processus complet de réception et traitement des demandes d’autorisations municipales d’une manière guidée et efficace (en commençant avec l’autorisation de raccordement aux réseaux publics (SONEDE, STEG).

– Les sondages : les communes peuvent sonder les citoyens d’une manière transparente, anonyme et inclusive.

– Boîte d’opinions et questions : Les citoyens peuvent soumettre d’une façon publique leurs questions, remarques et suggestions qui seront traitées dans un processus administratif transparent.

2) Solution Thor System : La solution propose d’intégrer un QR code culturel sur les plaques portant les noms de rue. Ceci permet à toute personne ayant un smartphone de scanner le QR code et de découvrir l’histoire de la personne ou de l’événement ayant donné son nom à la rue.

De plus, ce QR code permet aux municipalités d’informer les citoyens sur tout ce qui concerne la commune.

Les prix, de l’ordre de 10 et 8 mille dinars pour la catégorie start up, et de 6 et 3 mille dinars pour la catégorie Etudiants, ont été offerts par la GIZ. Cette dernière a été représentée par Mohamed Amine Abbasi, chef d’équipe Transformation numérique à la GIZ TUNISIE.

Le Hackathon Smart Cities 2021 était hautement apprécié par tous les partenaires qui nous ont promis de se réunir l’année prochaine durant la troisième édition.