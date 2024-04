La manifestation ”Nefzawa City” sera lancée les 3 et 4 mai prochain, à l’Institut Supérieur des Etudes Technologiques de Kébili (ISET) en présence d’environ 30 organes médiatiques tunisiens et étrangers, plus de 50 entreprises ainsi que des représentants d’importantes organisations.

Un évènement qui sera axé sur les méthodes d’exploitation des applications de l’intelligence artificielle (IA) dans les secteurs des médias, du développement et de la culture, avec la participation d’un groupe d’experts en entrepreneuriat.

Cette manifestation constitue une opportunité pour les jeunes de la région pour présenter leurs idées de projets, pouvant être réalisées et liées à certaines structures capables de les financer et de les concrétiser, a indiqué à la TAP, le sous-directeur des programmes à l’Organisation Nefzawa, Ahmed Amri.

en marge d’une conférence de presse organisée, mercredi, au siège de la Radio Nefzawa.

Selon Amri, le Hackathon de Nefzawa City fera de l’Iset de Kébili, pendant deux jours, une image miniature de la ville intelligente, qui adopte des applications d’intelligence artificielle au service des secteurs économiques, du développement et de l’accompagnement des jeunes.