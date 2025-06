Lors des Assemblées annuelles d’Afreximbank (AAM) qui se tiennent du 25 au 28 juin 2025, à Abuja(Nigeria), le Tunisia–Nigeria Business Council (TNBC), a été lancé officiellement, a annoncé mercredi, le Conseil d’affaires tuniso-africain (TABC).

Il s’agit d’une initiative stratégique pilotée par le TABC dans le cadre de sa politique de consolidation des liens économiques avec les marchés d’Afrique subsaharienne.

À cette occasion, Chris Eruba a été officiellement présenté en tant que président du TNBC.

Le TNBC ambitionne de devenir une plateforme bilatérale de référence, dédiée à la structuration, à l’intensification et à la promotion des partenariats économiques, industriels, commerciaux et financiers entre la Tunisie et le Nigeria.

Le TABC a réaffirmé, à cette occasion, son engagement à accompagner les entreprises tunisiennes dans leur stratégie d’expansion en Afrique subsaharienne, en particulier au Nigeria, pays de plus de 220 millions d’habitants et aux perspectives économiques prometteuses.

Et de préciser que les exportations tunisiennes vers le Nigeria ont été multipliées par quatre en un an, passant de 7 millions de dinars entre janvier et avril 2024 à 82 millions de dinars à fin avril 2025.

Le Nigeria se positionne désormais parmi les premières destinations subsahariennes des exportations tunisiennes.

Les entreprises intéressées peuvent s’inscrire via le lien suivant : httpss://acp.com.tn/events/TNBC