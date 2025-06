Les huit conseils locaux du gouvernorat de Manouba ont achevé l’élaboration du plan local de développement 2026-2030, et l’ont remis au président du Conseil Régional conformément au calendrier préétabli.

L’accent a été mis lors de la préparation des plans de développement sur quatre axes principaux liés notamment à la justice sociale, l’infrastructure de base, l’économie et l’investissement privé ainsi que la gouvernance d’entreprise.

Selon la chargée de gestion du commissariat régional au développement à Manouba, Najet Ben Taieb, il a été procédé lors de l’élaboration du plan local, avec la participation de composantes de la société civile et des habitants, notamment à l’examen de la situation de développement , ainsi que l’étude des statistiques sur les projets et des indicateurs de développement dans chaque délégation, en plus des priorités risques et défis possibles.

La même source a souligné à l’Agence TAP qu’à partir de cette semaine, le processus d’accompagnement des membres du Conseil régional a débuté dans le cadre de l’élaboration du Plan de Développement Régional, processus qui se poursuit jusqu’au 22 juillet prochain.