Une rencontre-débat en hommage à la pensée et au parcours de l’auteur, politologue et chercheur tunisien Mohamed-Chérif Ferjani se tiendra ce jeudi 11 juin 2026 à 18h00 à la médiathèque de l’Institut Français de Tunisie à Tunis.

Cet événement culturel s’inscrit dans le cadre des rencontres « Kteb Tounsi », organisées en partenariat avec la librairie Al Kitab.

Cette rencontre est organisée à l’occasion de la parution de l’ouvrage collectif de 480 pages intitulé « Le religieux, l’humain et la laïcité : mélanges offerts à Mohamed Cherif Ferjani ». Publié par les Éditions Nirvana, ce livre bilingue en français et en arabe est classé dans la catégorie essais et littérature.Cet ouvrage a été réalisé sous la direction de Mohsen Ismaïl, Mohamed Seffahi et Abdellatif Chaouite.

La rencontre sera introduite par le professeur Hmaïed Ben Aziza et modérée par Jomaa Souissi. Les échanges porteront sur le parcours intellectuel et les travaux de ce chercheur, spécialiste des relations entre le champ politique et le champ religieux dans les sociétés islamiques.

À propos de la méthode scientifique de l’universitaire, Hmaïed Ben Aziza souligne sur le site de l’éditeur qu’il n’y a rien derrière le rideau, pas d’essence derrière les apparences. Il ajoute que si Mohamed-Chérif Ferjani recourt souvent à la lexicographie comptable et à la stylométrie, c’est justement pour saisir les mots, leurs productions, scrutant l’évolution de leurs usages et les inévitables glissements de sens. Selon lui, cette approche justifie la légitimité d’une critique systématique des deux versants que sont l’essentialisme orientaliste et le culturalisme autochtone, tous deux façonnés par les mots et non par les faits.

Professeur émérite de science politique et de civilisation arabe à l’Université Lumière Lyon 2, Mohamed-Chérif Ferjani est l’auteur de nombreux essais traitant de la sécularisation, de la liberté de conscience et des mouvements conservateurs. Ses publications récentes, éditées et diffusées en Tunisie, incluent notamment « Néolibéralisme et révolution conservatrice » paru en 2021 aux Éditions Nirvana, ainsi qu’une réédition actualisée de son ouvrage « Le politique et le religieux dans le champ islamique » initialement paru en 2005 aux éditions Fayard (France). Sa réédition revue, corrigée et actualisée en langue arabe a été publiée en 2023 par les Éditions Nirvana.