Le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ezzedine Ben Cheikh, a effectué, lundi, une visite aux locaux du district régional de la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) de Zaghouan, indique la page officielle du gouvernorat.

Accompagné du gouverneur de la région, Karim Branji, le ministre s’est informé de la marche et des conditions de travail dans les différents départements techniques et administratifs du district ainsi que de l’état des prestations fournies aux citoyens.

Il a également pris connaissance de l’aptitude d’action des équipes techniques pour une intervention rapide en cas de problèmes liés à l’approvisionnement en eau potable.