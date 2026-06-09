Les conditions mÃ©tÃ©orologiques en Tunisie annoncent une journÃ©e globalement calme, marquÃ©e par un ciel souvent dÃ©gagÃ© et des tempÃ©ratures en hausse sur la majoritÃ© des rÃ©gions. Des variations locales restent toutefois attendues, notamment sur les zones de relief et dans le Sud.

Ciel partagÃ© entre Ã©claircies et passages nuageux

Le temps sâ€™annonce peu nuageux sur la plupart des rÃ©gions. Quelques passages nuageux plus marquÃ©s concerneront par moments les hauteurs de lâ€™Ouest du Nord et du Centre. Ces variations resteront temporaires et sans phÃ©nomÃ¨nes significatifs associÃ©s.

Ailleurs, le ciel conservera une dominante stable, avec une visibilitÃ© gÃ©nÃ©ralement bonne et des conditions propices aux activitÃ©s extÃ©rieures.

Vent renforcÃ© et phÃ©nomÃ¨nes locaux dans le Sud

Les vents souffleront de secteur Est, avec une intensification progressive en fin de journÃ©e sur les rÃ©gions du Sud, oÃ¹ ils deviendront relativement forts.

Des vents de sable locaux sont Ã©galement attendus Ã lâ€™extrÃªme Sud, rÃ©duisant temporairement la visibilitÃ© dans certaines zones exposÃ©es. Sur le reste du pays, le vent restera faible Ã modÃ©rÃ©, sans impact majeur sur les activitÃ©s quotidiennes.

Mer et conditions maritimes

La mer sera peu agitÃ©e, devenant localement agitÃ©e dans les golfes de GabÃ¨s et Hammamet. Les conditions resteront globalement navigables, mais avec une prudence recommandÃ©e pour les petites embarcations dans les zones concernÃ©es.

Hausse notable des tempÃ©ratures

La tendance thermique confirme une hausse des tempÃ©ratures sur lâ€™ensemble du territoire. Les maximales varieront entre :

31 et 36Â°C sur les rÃ©gions cÃ´tiÃ¨res et les hauteurs

sur les rÃ©gions cÃ´tiÃ¨res et les hauteurs 36 et 41Â°C sur le reste du pays

Des vents locaux de type sirocco contribueront Ã accentuer la sensation de chaleur, notamment dans les zones intÃ©rieures et mÃ©ridionales.

Une journÃ©e estivale sous surveillance

Cette configuration mÃ©tÃ©orologique traduit un temps estival classique, dominÃ© par la chaleur et des vents variables selon les rÃ©gions. Les zones du Sud et de lâ€™intÃ©rieur restent les plus exposÃ©es aux tempÃ©ratures Ã©levÃ©es et aux effets du vent de sable.