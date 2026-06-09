Les perspectives de développement de la coopération Tuniso-brésilienne dans les secteurs du tourisme et de l’artisanat ont été au centre d’une rencontre tenue, lundi, entre le ministre du Tourisme, Sofiene Tekaya, et le président de la Chambre de commerce arabo-brésilienne, William Adib Deeb.

Selon un communiqué du ministère du Tourisme, la rencontre a porté également sur plusieurs axes prioritaires, dont notamment, l’intensification des flux touristiques dans les deux sens, la promotion de la diversité de l’offre touristique tunisienne, ainsi que le renforcement des programmes de formation et d’échange d’expertises dans ces deux domaines.

Les deux parties ont également passé en revue les moyens visant à renforcer le réseautage entre les professionnels et la participation à des manifestations et expositions spécialisées en vue de nouer de nouveaux partenariats et d’élargir les domaines de la coopération bilatérale.

Dans ce cadre, la participation de l’Office national du tourisme tunisien (ONTT) au Salon mondial du tourisme et des voyages au Brésil a été évoquée.

De son côté, le président de la Chambre de commerce arabo-brésilienne a exprimé la disposition de son institution à continuer à soutenir les relations de coopération entre les deux pays, à développer des initiatives communes et à renforcer les échanges économiques et touristiques.

Le président du Conseil d’affaires tuniso-brésilien, Moez Idris, a, pour sa part, souligné l’importance de la participation du ministère du Tourisme au Forum économique arabe prévu au Brésil en août prochain.

Dans ce contexte, les préparatifs devant être engagés en prévision de la manifestation « la Semaine tunisienne au Brésil » ont également été abordés.

Une telle manifestation s’inscrit dans le cadre des efforts visant à valoriser le patrimoine touristique et artisanal tunisien et à promouvoir la visibilité de la destination tunisienne sur le marché brésilien.

La réunion s’est tenue en présence d’un représentant du ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger.