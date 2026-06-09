L’Université de Tunis El Manar a annoncé que les deux enseignantes universitaires Sawssen Turki et Nihel Ben Youssef ont récemment décroché deux distinctions internationales.

Selon un communiqué rendu public par l’Université, Dr Sawssen Turki, Maître assistante à l’Institut Supérieur des Technologies Médicales de Tunis (ISTMT), a remporté le Prix Jean Demal de l’innovation pédagogique 2026, pour ses travaux innovants, notamment sur l’intégration de la durabilité dans la formation des ingénieurs.

Dr Nihel Ben Youssef, Maître assistante à l’Institut Supérieur d’Informatique, a été nommée finaliste de “Cybersecurity Woman of the Year – Volunteer of the Year 2026”, en reconnaissance de son engagement bénévole et de sa contribution au développement de la communauté de la cybersécurité.

Ces distinctions illustrent l’engagement de l’Université Tunis El Manar en faveur de l’innovation pédagogique, de l’employabilité des étudiants, du volontariat et de l’impact scientifique et sociétal, en lien avec l’ODD 4.