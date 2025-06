Les enjeux liés au marché de l’emploi, à la sécurité sociale et à l’élargissement des opportunités professionnelles pour les jeunes, ainsi que la nécessité de renforcer la coordination au sein des instances régionales et internationales, notamment l’Organisation arabe du travail et l’Organisation internationale du travail, ont été au cœur de la rencontre tenue mardi à Alger entre le ministre tunisien des Affaires sociales, Issam Lahmar, et le ministre algérien du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Faycel Ben Taleb.

Selon un communiqué du ministère des affaires sociales, la rencontre s’inscrit dans le cadre de la visite officielle de Issam Lahmar en Algérie, les 24 et 25 juin.

Les deux parties ont exprimé leur volonté commune d’intensifier le partenariat bilatéral à travers la mise en œuvre des mécanismes de coordination technique et l’échange d’expertises et des expériences réussies, notamment dans les domaines du dialogue social, de la sécurité sociale et de la lutte contre le travail informel.

Lahmar a souligné l’intérêt porté à l’expérience algérienne en matière d’emploi et de sécurité sociale, présentant de son côté les réformes engagées par la Tunisie pour développer son système national de sécurité sociale.

Pour sa part, le ministre algérien a mis en avant les efforts de son pays pour élargir la couverture sociale, soutenus par la reprise économique, ainsi que les politiques nationales en faveur de l’emploi, notamment les initiatives innovantes destinées à encourager les jeunes à intégrer le marché du travail et à promouvoir l’investissement dans le capital humain.