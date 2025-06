Le Groupement des Industries Tunisiennes Aéronautiques et Spatiales (GITAS) et le Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales (GIFAS), ont signé un mémorandum d’entente (MoU) stratégique dans le secteur aéronautique, annonce, mardi, la Chambre de Commerce et d’Industrie tuniso-française (CCITF).

Conclu à l’occasion du Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace «Le Bourget», qui s’est tenu du 16 au 22 juin courant, à Paris, cet accord vise à accélérer le développement de la chaîne logistique aéronautique franco-tunisienne, à travers plusieurs axes structurants. Ces derniers concernent le déploiement du programme «AeroExcellence », dédié à la montée en compétences et en performance industrielle et la mise en œuvre du programme Air Cyber, pour renforcer la cybersécurité au sein des chaînes de valeur aéronautiques, précise la CCITF.

Un autre axe s’article autour du développement de la formation professionnelle et universitaire, afin de mieux répondre aux besoins croissants en compétences et main-d’œuvre qualifiée. Cet accord vise à renforcer la compétitivité, la résilience et l’intégration régionale de la filière aéronautique.

«Le mémorandum d’entente s’inscrit dans un contexte de forte dynamique industrielle : la France est aujourd’hui le principal investisseur aéronautique en Tunisie, et les entreprises françaises présentes sur le territoire tunisien poursuivent leur croissance pour accompagner les augmentations de cadences des grands donneurs d’ordres », indique la même source.