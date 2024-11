L’association “Citoyenneté et Développement Durable à Gabès a organisé, jeudi, un atelier régional sur les résultats de la manifestation “Hackathon des oasis intelligentes”, qui s’est tenu en avril dernier au profit des étudiants.

L’objectif était de développer des applications basées sur l’intelligence artificielle pour réduire le phénomène de construction anarchique dans les oasis, qui s’est considérablement intensifié ces dernières années et menace sérieusement de nombreuses oasis.

Le gouverneur de Gabès, Radhouene Nsibi, a souligné, lors de l’ouverture de cet atelier, l’importance des oasis et la nécessité de les préserver. Il a également insisté sur l’importance de la collaboration et de la complémentarité des efforts et des programmes pour atteindre cet objectif, précisant que l’utilisation de l’intelligence artificielle pour assurer le suivi le phénomène de construction anarchique dans les oasis aidera à lutter contre cette pratique illégale.

L’événement “Hackathon des oasis intelligentes” s’inscrit dans le cadre du projet “Renforcer l’inclusion économique des jeunes pour un développement durable et intelligent des oasis littorales”, réalisé par l’association Citoyenneté et Développement Durable.

Il a débuté dans la période entre décembre 2023 et novembre 2024, est mené en collaboration avec l’institut supérieur d’Informatique et de Multimédia de Gabès (ISMIG), l’institut supérieur des sciences et techniques des eaux de Gabès (ISSTEG), l’association africaine de géographie numérique, et le Complexe Jeunesse de Gabès Sud, avec le soutien du Programme des Nations Unies pour le développement en Tunisie dans le cadre de son programme “Tarabet 2”.

L’objectif général de ce projet est de contribuer à renforcer la cohésion sociale en Tunisie en favorisant l’inclusion économique des jeunes pour un développement durable et intelligent, visant à préserver et entretenir les oasis.