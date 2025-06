Avec 47 MW de projets solaires financés, une avancée stratégique sur les lignes vertes internationales et un portefeuille en expansion vers les prêts durables, AMEN BANK confirme sa position de chef de file bancaire sur le créneau de la transition écologique en Tunisie.

L’Amen Bank a activement participé au cinquième appel à projets solaires lancés par les pouvoirs publics. La banque a financé 35 centrales photovoltaïques, représentant une puissance cumulée de 47 MW. Un volume qui correspond à 24 % de la capacité totale autorisée (200 MW), ce qui en fait la première en termes de parts de marché sur ce segment. La production annuelle estimée à près de 87 GWh équivaut à la consommation d’une ville de 45 000 habitant traduisant un impact concret et mesurable en matière d’indépendance énergétique et de réduction d’émissions.

Des reconnaissances nationales et internationales pour la stratégie Amen Bank

En 2024 et 2025, Amen Bank a été sacrée « Meilleure Banque Verte en Tunisie » par Global Banking & Finance Review. Sacrée en 2022, lors de la WENERCON, grande messe du secteur, par le prix du meilleur projet énergétique, elle a été la première à décaisser les fonds SUNREF (cofinancement européen pour l’efficacité énergétique) et a été sélectionnée par l’USAID comme partenaire bancaire exclusif du programme Power Tunisia, un dispositif orienté vers le financement de PME durables.

La feuille de route 2025–2027 avec pour fer de lance du concret !

Pour consolider son positionnement de banque engagée dans la transition énergétique et le développement durable, Amen Bank a programmé de généraliser les Corporate PPA (Power Purchase Agreements) pour l’autoconsommation industrielle, d’accompagner les producteurs indépendants (IPP) dans les futurs appels d’offres et d’émettre des obligations vertes afin de lever des fonds à grande échelle pour des projets exclusivement durables.

La banque est aussi décidée à développer une offre diversifiée de prêts responsables, incluant les Sustainability Linked Loans (SLL), les prêts verts, les crédits à impact ou encore les fonds de décarbonation. Elle déploie aujourd’hui un panel de financements verts provenant d’institutions européennes et multilatérales, ciblant particulièrement les PME, catalyseurs de la croissance économique locale.

La ligne KfW de 140 M€ destinée aux TPME tunisiennes et gérée par l’Amen Bank, finance les crédits de gestion, les fonds de roulement et les investissements et ce jusqu’à 2 MD par opération sur une durée de 7 ans, dont 1 an de différé. Le taux d’intérêt est indexé sur le bailleur ainsi que la couverture de change.

La ligne de financement BIRD de 114 M€ provenant de la Banque mondiale vise les PME viables, classées 0 ou 1 (hors restructuration de dette avant 2019). Elle peut œuvrer à la consolidation du crédit jusqu’à 1,5 M TND (70 % du coût du projet) mais aussi être orientée vers des crédit investissement qui peuvent atteindre jusqu’à 15 M TND pour un seul projet remboursable sur 12 ans et au TMM + 3 %.

Les femmes entrepreneures avantagées !

Des bonifications sont prévues pour les entreprises dirigées par des femmes, situées en zones défavorisées ou actives dans l’économie verte. Ces entrepreneures peuvent bénéficier de la ligne BEI de 170 M€ orientée vers les PME leur offrant un financement jusqu’à 12,5 M€ (ou équivalent TND). Conjuguée aux financements suscités, un appui technique de 3 M€ est inclus pour assurer la conformité sociale et environnementale des projets.

Une attention particulière aux secteurs verts, sociaux et agricoles

Amen Bank propose également des mécanismes de financement adaptés à des secteurs spécifiques : la ligne PRASOC vert pour les PME et TPME opérant dans l’agriculture, l’économie sociale et solidaire (ESS), le crédit agricole : jusqu’à 2 M TND (12 ans, 5 ans de grâce), le crédit ESS : jusqu’à 300 000 TND (7 ans, 2 ans de grâce) avec un taux fixe de 8 % ainsi que la ligne ADAPT de 25 M€, un Fonds d’appui à la transition écologique dans les secteurs agricoles, halieutiques et ruraux avec des subventions de 3 000 à 70 000 €, plafonnées à 16 % du coût total des projets. Ce dispositif s’étend jusqu’en mars 2028.

En associant ces outils financiers autour d’une vision intégrée, Amen Bank, ne se contente pas de verdir ses portefeuilles : elle crée un écosystème bancaire durable centré sur la performance, la transparence et la création de valeur.

Amel Belhadj Ali