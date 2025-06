Le taux de financement des banques publiques destine aux secteurs du bien public, dont l’agriculture, l’habitat et les secteurs stratégiques, ne dépasse pas 13,88% du total de leurs crédits octroyés.

Ainsi l’encours de ces crédits est estimé à 5859,3 millions de dinars (MD), contre un total de crédits de 42207,7 MD, selon des indicateurs d’activité de ces banques au titre de l’année 2024, publiés sur le site du Conseil du marché financier (CMF).

Ces indicateurs des banques publiques, à savoir la Banque nationale agricole (BNA), la BH Bank et la Société tunisienne de banque (STB Bank ) montrent des faibles quotas consacrés de leurs financements au bien public et aux secteurs stratégiques.

Ainsi, l’encours des crédits agricoles accordés par la BNA ne dépasse pas 1168 millions de dinars (MD), soit l’équivalent de 7,19% du total des crédits, alors que l’encours des crédits de l’habitat accordés aux familles et aux individus par la BH ne dépasse pas 1938 MD, soit l’équivalent d’un faible quota limité à 13,66 % du total des crédits de la banque.

La contribution de la Société Tunisienne de Banque (STB Bank) qui finance des entreprises publiques stratégiques, notamment l’Office des céréales et l’Office du Commerce de la Tunisie (OCT), au financement des services publics ne dépasse pas 23,39 %.

Concernant les priorités des banques publiques, les données démontrent que la Banque Nationale Agricole (BNA BANK) alloue des prêts commerciaux et industriels, tandis que la BH Bank finance les activités liées aux services et la STB Bank finance le tourisme et la consommation.

Les institutions publiques œuvrent à booster l’investissement public par l’intermédiaire de leurs bras financiers, représentés par les banques publiques. Cependant, les efforts de ces institutions publiques dans le soutien des services publics, demeurent limités à 5859,3 millions de dinars, à fin 2024.