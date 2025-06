Des hommes d’affaires et des investisseurs chinois actifs notamment dans les secteurs des énergies alternatives, des mines, des industries pharmaceutiques et chimiques, des infrastructures et de l’eau ont exprimé leur volonté d’élargir leurs activités en Tunisie et de mieux connaître les opportunités d’investissement qu’elle offre.

Ce groupe d’investisseurs a été reçu, à la résidence de l’ambassadeur de Tunisie à Pékin, par le ministre de l’Economie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, en marge de sa participation à la réunion annuelle de la Banque asiatique d’Investissement dans les infrastructures (AIIB), qui s’est tenue du 24 au 26 juin 2025, à Pékin, sous le thème : “La connectivité pour le développement, la coopération pour la prospérité”.

Cette rencontre a permis au ministre de donner un aperçu du climat et des opportunités d’investissement en Tunisie, mettant en exergue les atouts compétitifs du pays, notamment sa position géographique stratégique au sein de l’espace euro-méditerranéen et africain, ainsi que ses ressources humaines hautement qualifiées.

En marge de sa participation à ces réunions, le ministre s’est entretenu avec le vice-ministre des Finances chinois, Liao Min, avec lequel il a convenu de renforcer davantage la coopération tuniso-chinoise dans tous les domaines, notamment économique.

Il a également rencontré le président de la Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures, Jin Liqun.

Les discussions ont porté sur les perspectives de renforcement de la coopération financière entre la banque et la Tunisie, ainsi que sur les moyens de tirer parti des mécanismes offerts par l’institution pour le financement de projets de développement, notamment dans des secteurs prioritaires comme les infrastructures, l’eau, le transport et les énergies renouvelables.

Les deux parties ont convenu, à cet effet, d’organiser prochainement une mission technique de la banque en Tunisie afin d’examiner de près les programmes et projets de développement prévus.

Par ailleurs, le ministre s’est entretenu avec le vice-président de l’Agence chinoise de coopération internationale pour le développement, Liu Junfeng, le vice-gouverneur de la Banque chinoise de développement, Wang Pen, ainsi qu’avec Yang Dongning, vice-présidente de la Banque de Chine d´export-import (China Eximbank).

Ces entretiens ont porté sur les moyens de renforcer la coopération et de tirer profit des mécanismes financiers et techniques disponibles au sein de ces institutions afin de soutenir les efforts de développement en Tunisie.

Concernant les rencontres avec le secteur privé, Abdelhafidh a rencontré plusieurs responsables de l’entreprise internationale, « Huawei », notamment son directeur général, Jean Sun.

La réunion a permis d’explorer les opportunités d’élargissement des investissements de l’entreprise en Tunisie.

Créée en 2016, la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures (AIIB) compte aujourd’hui 110 pays membres.

Il s’agit d’une banque multilatérale de développement dont les activités sont principalement axées sur le financement de projets de développement, en particulier dans le domaine des infrastructures.

La Tunisie en est devenue officiellement membre en 2022.