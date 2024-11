Huit projets ont été sélectionnés pour participer au hackathon “Handitech Sud” dédié aux solutions innovantes destinées aux

personnes à besoins spécifiques, a fait savoir le Réseau national des pépinières d’entreprises de l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII).

“Handitech Sud” est une compétition de trois jours destinée aux porteurs d’idées de projets innovantes (diplômés, étudiants, chercheurs, professionnels ou entrepreneurs) engagés dans le business responsable, des régions de Tataouine et de Médenine.

Ce hackathon se déroulera du 6 au 8 novembre 2024 à Djerba et donnera l’occasion aux candidats sélectionnés de présenter des initiatives qui favorisent l’inclusion des personnes en situation de handicap. Outre les prix qui seront attribués aux projets gagnants, les participants vont bénéficier d’un accompagnement adapté à leurs besoins et d’un network d’impact.

“Handitech Sud” et une initiative portée par le Réseau national des pépinières d’entreprises de l’APII à travers ses pépinières de Tataouine et de Medenine. Cette initiative est soutenue par le programme “Innov’i – EU4Innovation”, financé par l’Union européenne et mis en œuvre par Expertise France, qui vise à soutenir le renforcement, la structuration et la valorisation de l’écosystème de l’entrepreneuriat et de l’innovation en Tunisie.