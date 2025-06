L’Espérance sportive de Tunis a vu son rêve d’une qualification historique pour le second tour de la Coupe du monde des clubs 2025 s’envoler dans la nuit de Philadelphie, après une défaite sans appel face à Chelsea FC (0-3). Malgré une résistance honorable en première période, les Sang et Or ont finalement cédé sous la pression anglaise, révélant des lacunes tactiques et techniques face à une équipe de Premier League bien supérieure.

Dès les premières minutes, Chelsea a montré son intention de dominer, avec un premier avertissement dès la 4e sur un corner mal défendu, où la tête de Badiashile a frôlé le poteau. Les Tunisiens, alignés en 4-2-3-1 avec Elias Mokwana en soutien de Achref Jabri, ont tenté de résister, mais le manque de créativité en l’absence de Youssef Belaili (sanctionné) s’est rapidement fait sentir.

Si le match s’est équilibré vers la 10e, Chelsea a rapidement repris le contrôle, avec Nkunku et Delap qui ont mis la défense tunisienne sous pression. Bechir Ben Said, vigilant, a dû intervenir sur une frappe lointaine de Delap (15e), mais les contre-attaques espérantistes étaient trop timides, comme en témoigne le tir raté de Yan Sasse.

Le véritable coup de massue est arrivé en fin de première mi-temps, avec deux buts en l’espace de deux minutes : à la 45e+3, Adarabioyo a profité d’un marquage défaillant sur corner pour ouvrir le score d’une tête imparable et à la 45e+5, Liam Delap a enfoncé le clou en dribblant la défense avant d’ajuster un tir en lucarne.

Ces deux buts ont scellé le sort de l’Espérance, révélant une fragilité défensive face aux mouvements rapides des Anglais.

En deuxième mi-temps, Maher Kenzari a tenté de réagir en lançant Wael Derbali à la place de Mokwana, puis Rodrigo Rodrigues pour Jabri (56e), mais le milieu de terrain tunisien, largement dominé, n’a pas réussi à construire le jeu. Sasse et Jabri, étouffés par la défense anglaise, n’ont jamais trouvé d’espace, tandis que Chelsea continuait de menacer (Nkunku ratant un face-à-face à la 58e).

Malgré quelques remplacements (Bouchniba pour Guennichi, Teka et Jebali pour Konaté et Sasse), l’Espérance n’a jamais trouvé de solution. Les Tunisiens ont même eu de la chance à la 76e, quand un penalty pour Chelsea a été annulé après intervention de la VAR (faute de main de Meriah).

Enfin, à la 90e+6, George a porté l’estocade avec un magnifique tir lointain pour le 3-0 final, mettant un terme aux espoirs tunisiens.

Cette défaite est cruelle mais méritée. Si l’Espérance a montré de la combativité, elle a surtout révélé son manque de maturité face à une équipe européenne. L’absence de Belaili a pesé, et le milieu de terrain, pourtant habituellement solide, a été dépassé techniquement et physiquement.

Les Sang et Or quittent la compétition la tête haute, avec une victoire symbolique face au Los Angeles FC, et l’expérience d’avoir affronté des géants comme Flamengo et Chelsea.

Formation de l’Espérance ST: Bechir Ben Said, Mohamed Ben Ali, Yassine Meriah, Mohamed Amine Tougai, Mohamed Amine Ben Hmida, Onuche Ogbelu, Khalil Guennichi (Bouchniba 72e), Abderamane Konaté (Teka 83e), Yan Sasse (Jebali 83e), Elias Mokwana (Derbali 46e), Achraf Jabri (Rodrigues 56e).