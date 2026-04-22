Dans le même temps, la Tunisie fait face au choc du Golfe, à une pression sur ses équilibres énergétiques et à des débats sur ses relais de croissance. Les compétences tunisiennes en Europe reconsidèrent aussi leurs choix, sur fond de tensions économiques et sociales. Tunisair prévoit 16 avions en service d’ici juin, mais reste plombée par 2,6 milliards de dinars de dette.

LES 5 TITRES DU JOUR

LE CHIFFRE DU SOIR

2,6 milliards de dinars — Dette de Tunisair, malgré une remontée progressive de sa flotte

LE SECTEUR À SURVEILLER

Tourisme. Tunisair prévoit 14 avions fin avril puis 16 en juin. Le gouvernement fixe un objectif de 18 appareils fin 2026, avec trois avions supplémentaires en location.

Signal faible : la stabilisation opérationnelle ne règle pas l’endettement ni les retards de certification comptable.

SUR LES MARCHÉS

Tunindex 15 765,82 +17,22% (an) | USD 2,8782 | EUR 3,4125 | Brent 101,58 $

À NE PAS MANQUER DEMAIN

INS : prochains indicateurs sur prix et activité.

BCT : tout signal sur réserves, inflation ou liquidité.

Transport aérien : suites du plan de redressement de Tunisair.