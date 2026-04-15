Le gouvernorat de Bizerte abrite, à partir de demain et pour une durée de deux jours, une manifestation intitulée « Les projets structurants dans le gouvernorat de Bizerte et la vision de développement à l’horizon 2050 ». L’événement, organisé par l’Ordre des Ingénieurs Tunisiens (OIT), a été confirmé mardi par son doyen, Mohsen Gharsi, lors d’une intervention médiatique.

Cette manifestation vise à créer un espace de concertation participative réunissant l’ensemble des acteurs du territoire afin de faire le point sur l’avancement des grands projets régionaux, d’évaluer leur rythme de réalisation et de définir des mécanismes de développement coordonnés.

Le programme comprend quatre sessions thématiques, des ateliers participatifs ainsi qu’un concours intitulé « AI Design Lab ». Les panels aborderont plusieurs axes importants, dont les infrastructures (en particulier le projet du pont de Bizerte) , la logistique, la protection du littoral, la dépollution du lac de Bizerte, la transition énergétique, la transformation numérique, ainsi que les secteurs de l’agriculture et du tourisme, selon une publication de l’OIT sur les réseaux sociaux.

Une table ronde sera également consacrée au capital humain dans les domaines de l’éducation, de la santé et de la formation professionnelle.

Plus qu’une simple rencontre technique, cette manifestation se veut porteuse d’un message fort : le développement ne peut se concrétiser sans une vision claire et une complémentarité effective entre les différentes parties prenantes, a souligné Gharsi. Il a, par ailleurs, mis l’accent sur le rôle central de l’ingénieur, dont la mission couvre l’ensemble du cycle des projets, de la conception à la pérennisation, en passant par l’optimisation des ressources.

Le doyen de l’OIT a affirmé que le développement repose sur des projets structurants et interconnectés, et non sur des approches isolées, appelant à leur alignement sur les exigences des énergies renouvelables et de la transformation numérique.