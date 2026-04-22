Dans un contexte économique attentif, la Banque confirme la solidité de son modèle économique au terme du premier trimestre 2026. Portée par une dynamique commerciale soutenue et une maîtrise rigoureuse de ses coûts de financement, l’institution affiche des indicateurs de rentabilité orientés à la hausse, marqués notamment par une progression de 6,9% de son Produit Net Bancaire (PNB).

L’analyse des indicateurs d’activité au 31 mars 2026 révèle une trajectoire de croissance maîtrisée pour la Banque. Le fait marquant de ce trimestre est sans conteste la progression du Produit Net Bancaire (PNB), qui s’établit à 131,838 millions de dinars (MD), contre 123,38 MD un an plus tôt. Cette hausse de 6,9% (+8,456 MD) est d’autant plus notable qu’elle intervient dans un environnement où les produits d’exploitation bancaire ont connu un léger repli de 1,3%.

Le levier de la marge d’intérêt et l’optimisation des ressources

La clé de cette amélioration de la rentabilité réside dans une gestion active des conditions de financement. La Banque a réussi à réduire significativement ses charges d’exploitation bancaire, qui chutent de 11,3% pour s’établir à 90,308 MD au T1 2026. Cette baisse drastique témoigne d’un effet favorable des révisions des conditions de refinancement, permettant de compenser largement la contraction des produits d’exploitation et de booster mécaniquement la marge nette.

Une dynamique commerciale solide côté crédits

Sur le plan de l’intermédiation, l’activité reste vigoureuse. Les crédits à la clientèle (nets de provisions) affichent une hausse de 6,1% (+367,466 MD) pour atteindre 6 408,421 MD. Cette évolution reflète la poursuite de l’engagement de la Banque dans le financement de l’économie et de sa clientèle, confirmant la bonne tenue de sa dynamique commerciale sur ses marchés cibles.

Amélioration structurelle de la collecte de dépôts

Côté ressources, la Banque enregistre une croissance de 3,5% de ses dépôts client, atteignant une enveloppe globale de 6 819,717 MD. Plus révélateur encore est l’amélioration structurelle de ces ressources. La croissance est principalement tirée par les dépôts à vue (+8,1%) et les dépôts d’épargne (+9,5%). Ce renforcement des ressources dites “gratuites” ou moins onéreuses au détriment des dépôts à terme favorise une structure de coût de collecte plus avantageuse, renforçant la rentabilité future.

Enfin, bien que les charges opératoires aient augmenté de 6,3% (49,356 MD), cette évolution reste, selon la direction, en ligne avec le développement de l’activité. En conclusion, ce premier trimestre 2026 valide les orientations stratégiques de la Banque, alliant croissance commerciale et optimisation stricte de sa structure de coûts pour garantir une rentabilité durable.