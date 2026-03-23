La Commission régionale de suivi des terres domaniales de Bizerte a décidé d’attribuer 9 propriétés sur 91 hectares de terres agricoles récupérées dans les délégations de Mateur, Bizerte Sud, Ras Jebel, Menzel Bourguiba, Utique et Jendouba, au profit des jeunes agriculteurs, des professionnels, des titulaires de diplômes supérieurs et des non-diplômés, selon un communiqué publié vendredi, par le gouvernorat de Bizerte.

Selon le secrétaire général du gouvernorat de Bizerte, Abdelatif Hamid, la Commission a approuvé la réaffectation de 3 propriétés dans les délégations de Mateur, Bizerte Sud et Ras Jebel par le biais d’une enchère publique, et ce au profit de tous ceux souhaitant les exploiter.

Cette Commission, a approuvé également, la réaffectation de 3 propriétés dans la délégation de Menzel Bourguiba et une propriété dans la délégation d’Utique, et ce au profit des chômeurs titulaires de diplômes supérieurs, outre la réaffectation de deux propriétés agricoles dans les délégations de Joumine et Mateur au profit de jeunes agriculteurs.

Abdelatif Hamid a appelé en outre à assurer toutes les conditions de succès pour l’exploitation et l’utilisation à bon escient des différents terrains et à accélérer l’achèvement des procédures légales relatives à ces décisions.