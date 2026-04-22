Le marché boursier a terminé la séance de mercredi dans le rouge. Le TUNINDEX a enregistré une baisse de 0,4 % à 15 765,82 points dans un volume soutenu de 17,9 MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en bourse “Tunisie Valeurs”.

Le titre STIP s’est offert la meilleure performance de la séance. Dans un maigre volume de mille dinars, l’action du spécialiste en pneu s’est appréciée de 3,5 % à 12,420 D.

Le titre STA a figuré parmi les meilleures hausses de la séance. L’action du concessionnaire de la marque chinoise CHERY a enregistré un bond de 1,9 % à 63,780 D en alimentant le marché avec des capitaux de 18 mille dinars sur la séance. Le titre CELLCOM a accusé la plus forte correction à la baisse de la séance.

Dans un flux de 43 mille dinars, l’action a trébuché de -5,7 % à 2,500 D. Le titre ICF a figuré parmi les plus fortes baisses de la séance. L’action a reculé de -4,2 % à 88,500 D. La valeur a amassé un volume global de 188 mille dinars sur la séance.

Le titre TELNET continue de susciter l’intérêt des investisseurs, chapeautant le palmarès des échanges et alimentant le marché avec des capitaux de 3,8 MD sur la séance (soit 21 % du volume transigé sur la cote). La valeur a pris de 1,4 % à 10,950.