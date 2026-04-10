La dixième édition du festival national estudiantin de Cross- Country a été organisée hier, jeudi, au complexe universitaire de Menzel Abderrahman à Bizerte, sur une distance de 8,5 km, en présence d’environ 4 mille étudiants et étudiantes venus de différents établissements universitaires de toute la République, aux côtés de 150 étudiants étrangers inscrits dans des universités tunisiennes.

Cette manifestation, qui vise à promouvoir la culture sportive parmi les étudiants et à les encourager à adopter un mode de vie sain et actif, s’inscrit, selon un communiqué du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, dans le cadre du soutien aux activités culturelles et sportives destinées aux étudiants.

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Moncef Belaid, a présidé cette édition en présence du gouverneur de Bizerte, Slim Ben Yakoub, de la présidente de l’université de Carthage, Nadia Mzougui, et du directeur général de l’Office des œuvres universitaires du Nord, Abderraouf Ben Fqih Mabrouk.

Il a remis les prix aux étudiants lauréats de la course et souligné à cette occasion que le ministère œuvre pour offrir les meilleures conditions aux étudiants et améliorer l’ensemble des services qui leur sont destinés.

Il a également pris connaissance du fonctionnement de la cantine universitaire du complexe universitaire de Menzel Abderrahman et a des préoccupations des représentants des étudiants concernant les services universitaires.