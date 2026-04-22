Les derniersÂ prÃ©paratifs de la campagne des grandes cultures et de la saison de la moisson dans le gouvernorat de BizerteÂ ont Ã©tÃ© au centre d’uneÂ rÃ©union pÃ©riodique de la commission rÃ©gionale dâ€™organisation des secours, tenue mardi au siÃ¨ge du gouvernorat.

Les services du commissariat rÃ©gional au dÃ©veloppement agricole (CRDA) ont indiquÃ© que lâ€™ensemble des prÃ©paratifs a Ã©tÃ© finalisÃ© en coordination avec les diffÃ©rentes parties prenantes.

La superficie emblavÃ©e en grandes cultures sâ€™Ã©lÃ¨ve Ã 176 mille hectares, dont 100 mille ha de cÃ©rÃ©ales, 58 mille ha de fourrages, 14 800 haÂ de lÃ©gumineuses sÃ¨ches etÂ 2 700 ha de colza.

Il a Ã©galement Ã©tÃ© fait Ã©tat de la mobilisation de plus de 326 moissonneuses-batteuses, jugÃ©es suffisantes pour assurer la collecte de la rÃ©colte.

Les membres de la commission ont, en outre, annoncÃ© la mise en place dâ€™une cellule rÃ©gionale chargÃ©e du contrÃ´le des centres de collecte de cÃ©rÃ©ales, au nombre de 30 dans la rÃ©gion.

Supervisant la sÃ©ance, le gouverneur de la rÃ©gion, Salem Ben YaÃ¢coub a appelÃ© Ã intensifier les actions de sensibilisation, dâ€™encadrement technique et dâ€™appui aux diffÃ©rents intervenants, notamment les collecteurs, en vue dâ€™amÃ©liorer les conditions de collecte et de stockage, dâ€™assurer la maintenance des Ã©quipements et de prÃ©venir les incendies.

Il a appelÃ© Ã accÃ©lÃ©rer le dÃ©broussaillage des abords des routes et des pistes agricoles, Ã renforcer lâ€™encadrement des agriculteurs dans la lutte contre les ravageurs des cÃ©rÃ©ales, ainsi quâ€™Ã mobiliser les services municipaux pour Ã©liminer les dÃ©potoirs anarchiques, dans le cadre de la mise en Å“uvre des plans de prÃ©vention visant Ã protÃ©ger la rÃ©colte contre les incendies.