Vingt-cinq jeunes diplômés des écoles des beaux-arts ont pu bénéficier, à Moknine (gouvernorat de Monastir) d’une formation autour des nouvelles techniques d’embellissement et de peinture sur poterie dans le cadre du programme Tunisie Créative.

La formation vise à mettre en valeur la poterie artisanale tout en intégrant de nouvelles techniques mélangeant tradition et modernité, a expliqué à l’agence TAP le coordinateur du programme et agent de développement du cluster pots de jardin à Moknine, Sofiene Abdessalem.

Dans le même contexte, une session de formation de deux mois sera organisée au profit de plus de 100 artisans dans les différentes spécialités afin d’assurer une meilleure qualité et visibilité des produits artisanaux aux marchés nationaux et internationaux.

Le projet “Tunisie créative” (2020-2025) vise le renforcement des chaînes de valeurs de l’artisanat et l’amélioration de la qualité du produit artisanal en Tunisie.

Six filières à développer dans les régions avaient été sélectionnées par ce projet, à savoir : le prêt-à porter à Tunis, le textile traditionnel à Monastir, la poterie à Moknine, les fibres végétales à Gabes, l’alfa à Kasserine, les tapis traditionnels à Gabès et le cuivre à Kairouan, outre un sous-projet de valorisation du savoir ancestral de certains artisans.

Financé par l’Union européenne, ce projet est mis en œuvre par l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI), en collaboration avec l’Office national de l’artisanat tunisien (ONAT).