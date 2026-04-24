L’Agence tunisienne d’évaluation et d’accréditation (ATEA) organise, du 27 au 30 avril à Tunis, en partenariat avec l’UNESCO, un atelier international de formation consacré à « l’assurance qualité et aux systèmes de données dans l’enseignement supérieur au Maghreb ».

Annoncée sur les réseaux sociaux de l’agence, cette rencontre vise à renforcer les capacités des instances nationales d’assurance qualité, à harmoniser les mécanismes d’accréditation et à consolider la reconnaissance mutuelle des diplômes dans la région.

Structuré autour de six axes prioritaires, l’atelier offrira un cadre d’échange sur les bonnes pratiques en matière de gouvernance des données, et permettra d’optimiser l’usage des systèmes d’information pour la planification, la gestion et le financement des établissements, ainsi que d’accompagner la transition numérique des universités maghrébines.

Un volet spécifique portera sur l’adoption d’outils d’auto-évaluation alignés sur les six dimensions de l’initiative « Digital Transformation Compass (DTC) ».

Les travaux devraient contribuer à faciliter la mobilité académique et à renforcer les standards de transparence du secteur, aux niveaux régional et international.

Deux webinaires préparatoires seront proposés aux participants avant l’ouverture de l’atelier, afin de les familiariser avec les cadres et modèles internationaux en matière d’évaluation et d’accréditation des établissements d’enseignement supérieur.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des programmes stratégiques de l’ATEA, conçus pour moderniser la gouvernance universitaire, soutenir les réformes en cours et ancrer durablement l’enseignement supérieur tunisien et maghrébin dans les référentiels mondiaux de qualité.