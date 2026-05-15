Le Centre africain de formation des journalistes et communicateurs (CAPJC) ouvre les candidatures pour une formation de trois jours sur le journalisme scientifique et le patrimoine génétique agricole en Tunisie, prévue du 10 au 12 juin 2026 à Tunis. La date limite de dépôt des dossiers est fixée au lundi 1er juin 2026.

Organisée en partenariat avec la Fondation Friedrich Naumann pour la liberté (bureau Tunisie et Libye) et en collaboration avec la Banque nationale des gènes, cette session vise à renforcer les capacités des journalistes, toutes catégories de médias confondues (nationaux, régionaux, associatifs et indépendants), dans le traitement des enjeux liés à la biodiversité agricole, à la sécurité alimentaire et aux changements climatiques.

Le programme s’articule autour de trois axes : l’évaluation du patrimoine génétique et son rôle dans la protection de la biodiversité, les liens entre ressources génétiques et changements climatiques, et les pratiques innovantes en communication scientifique sur les questions environnementales. Des sessions interactives avec des experts et une visite de terrain sont également au programme.

Pour être éligibles, les candidats doivent justifier d’au moins deux ans d’expérience professionnelle et présenter l’accord préalable de leur organe de presse. Les places étant limitées, seuls les journalistes retenus par la commission de sélection seront contactés. Les dossiers sont à soumettre via le formulaire d’inscription électronique disponible sur le lien suivant : httpss://h1.nu/1v0C9.