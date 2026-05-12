L’Institut Pasteur de Tunis organise, les 4 et 5 juin 2026, une formation spécialisée intitulée « mRNA Technology in Practice », ouverte à 20 participants au maximum, la date limite de dépôt des candidatures étant fixée au 24 mai 2026.

Animée par des chercheurs et experts de l’Institut spécialisés en immunologie, biotechnologie et recherche sur l’ARNm, cette formation, organisée en collaboration avec le programme de l’Unité de transfert de technologie ARNm, couvre l’ensemble du cycle de développement de la technologie de l’ARNm, de la conception de la formulation jusqu’à la production du médicament final, en passant par les procédés de fabrication et les méthodes d’analyse associées.

Le programme combine enseignements théoriques et travaux pratiques, incluant une visite de terrain dans les laboratoires et unités de recherche de l’Institut.

Cette initiative s’inscrit dans une démarche plus large visant à renforcer les compétences scientifiques nationales dans le domaine de l’ARNm et de ses applications médicales et scientifiques.

Rappelons que la technologie de l’ARNm repose sur l’utilisation de petites molécules d’acide ribonucléique messager fournissant aux cellules de l’organisme les instructions nécessaires à la fabrication d’une protéine ciblée.