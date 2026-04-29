L’Association des cadres de contrôle, d’inspection et d’audit dans les structures publiques tunisiennes (ACCIA) a organisé, hier mardi à la Cité des sciences de Tunis, une session de formation au profit de 160 cadres chargés des finances et des achats relevant de l’Office des œuvres universitaires pour le Nord (OOUN) sur “l’utilisation de l’intelligence artificielle générative dans la gestion des marchés publics”.

Selon un communiqué de l’association, ce programme s’inscrit dans le cadre d’une convention de partenariat avec l’Office des œuvres universitaires pour le Nord.

La session a été consacrée à la présentation des bases de l’utilisation de l’intelligence artificielle dans les processus d’achat, allant de l’identification des besoins à la rédaction des cahiers des charges et des consultations, en passant par l’évaluation des offres et la vérification de leur conformité technique, jusqu’à leur correction, leur classement et la proposition d’attribution, ainsi que la définition des points de contrôle lors de la réception.

L’association a souligné que ces fonctionnalités offertes par l’intelligence artificielle permettent un gain de temps considérable puisqu’un rapport d’évaluation peut être élaboré en 30 minutes au lieu de plusieurs semaines, un cahier des charges en 10 minutes au lieu de plusieurs jours ou semaines, et l’identification des besoins peut se faire en quelques minutes, entre autres.

De son côté, l’Office des œuvres universitaires pour le Nord a indiqué que cette formation s’inscrit dans le cadre de son programme de formation pour l’année 2026, ainsi que dans la poursuite du développement continu des compétences de ses agents, afin d’assurer l’efficacité des performances et de suivre les évolutions et innovations numériques.