Une session de formation aux métiers de l’artisanat a été organisée, jeudi, au village de l’artisanat à Tozeur au profit des artisans de la région.

Cette formation, initiée par l’Office National de l’Artisanat, porte sur les nouvelles techniques de fabrication des objets et articles artisanaux, a indiqué à l’Agence TAP, la commissaire régionale de l’artisanat, Souhir Ben Ayed.

Le programme proposé concerne, notamment, le tissage manuel, la broderie et la fabrication de produits artisanaux en bois de palmier et en fibres végétales.

Selon la même source, diverses formations aux métiers de l’artisanat sont désormais disponibles aux artisans de la région leur permettant de promouvoir la qualité de leurs créations et de développer la commercialisation de leurs produits au niveau local et international.