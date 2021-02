“Dialogue des Cordes” est l’intitulé d’un nouveau projet musical qui sera présenté, le samedi 27 février 2021, au Théâtre de l’Opéra, à la Cité de la Culture.

Il s’agit d’une coproduction du Théâtre de l’Opéra avec l’artiste Kamel Ferjani qui réunira plus de 60 musiciens de l’Orchestre Symphonique Tunisien et l’Orchestre National Tunisien.

Au chant, le spectacle verra la participation du grand artiste Lotfi Bouchnak et des chanteuses Chehrazade Helal et Rihab Seghaier. Une prestation instrumentale en solo sera donnée par Slim Jaziri, au Qânûn.

Ce projet artistique jete des ponts entre l’Orient et l’Occident à travers la musique. La diversité culturelle sera au cœur de ce spectacle, comme un vecteur de la richesse artistique et de l’humanisme.

Il adopte une approche artistique qui se base sur un vrai travail de recherche musicale dans les domaines de l’orchestration et de l’interprétation. Le but étant de construire une interaction entre les systèmes musicaux orientaux et occidentaux, sur le plan du rythme, de la mélodie et de l’harmonie.

Le dialogue des cordes reprend des classiques de la musique du Moyen-Orient et du Maghreb dans une mouture orchestrale polyphonique sans perdre de vue ses fondements modaux et rythmiques ni ses subtilités de ses styles.

“?Dialogue des Cordes?” prévoit l’interprétation de nouvelles compositions de Lotfi Bouchnak, Ouanés Khligène et de Kamel Ferjani.

Ce projet revisite également certaines œuvres du répertoire occidental, à travers le prisme de la poésie de Adam Fathi et Khaled Waghlani et des solos du Qanûn, instrument de référence dans la musique classique arabe.