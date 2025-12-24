La ville du Kef accueille le festival “Saliha de la musique tunisienne ” du 26 au 28 décembre 2025 avec un programme du festival composé de spectacles, d’ateliers et d’une résidence d’artistes, en hommage aux styles musicaux et à l’histoire de la musique tunisienne.

Le festival démarre le vendredi 26 décembre par une résidence d’artistes intitulée “Le foundou de la musique tunisienne”, suivie de l’ouverture d’ ateliers à l’institut supérieur de musique et de danse du Kef. Le premier atelier sera consacré à l’interprétation dans les styles musicaux tunisiens, et les autres porteront sur les rythmes tunisiens et la pratique instrumentale.

La soirée d’ouverture aura lieu avec la projection d’une exposition documentaire sur la vie de la chanteuse Saliha, présentée par le Centre régional de documentation du Kef. Elle comporte également la projection d’un documentaire sur la carrière de l’actrice et artiste Malika Hechmi, ainsi qu’un concert de l’Ensemble du monde arabe, dirigé par le Maestro Abderrahmen Ayadi.

La deuxième journée du festival, le samedi 27 décembre 2025, sera consacrée à une exposition de l’artiste plasticien Ammar Belghith ayant pour thème “Images incarnant les chants de Saliha”, ainsi qu’à un colloque scientifique sur le “Patrimoine musical tunisien : entre raffinement et préservation de l’identité tunisienne “. Ce colloque, dirigé par Moez Tissaoui, comprend des présentations de l’artiste et chercheur en patrimoine musical Fethi Zghonda et d’Adel Hamdi. La journée se clôture par un concert de Zied Mehdi ‘La Maison du Oud tunisien’.

Le dimanche 27 décembre, jour de clôture du festival, l’ouvrage « Comment Saliha est devenue Saliha : une biographie entre deux rives » de Boutheina Ghribi sera présenté en présence d’opérateurs culturels dans le domaine musical. Cette journée sera également l’occasion de présenter les résultats de la résidence d’artistes “Foundou de la musique tunisienne”, lancé en même temps que le festival.

La clôture de cette manifestation sera marquée par un concours instrumental suivi de la remise des prix aux lauréats et d’un hommage aux participants à la résidence d’artistes et aux ateliers.