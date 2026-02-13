Le spectacle “My Favourites”, une œuvre de l’artiste et arrangeur Sami Maatougui, a été interprétée par les plus belles voix tunisiennes accompagnés de l’Ensemble National de Musique, sous la direction du Maestro Youssef Belhani, le mercredi 11 février au Théâtre de l’Opéra de Tunis à la Cité de la Culture Chedli Klibi, en présence d’un public venu nombreux.

La soirée à laquelle a notamment assisté la ministre des Affaires culturelles, Amina Srarfi, a offert un bouquet de chansons du répertoire intemporel tunisien arrangées par Sami Maattougui, qui sont gravées dans la mémoire collective et toujours chères à toutes les générations.

Ont brillé par leur interprétation les artistes Chokri Bouzeyene, Najet Attia, Mohamed Jebali, Olfa Ben Romdhane, Nour Chiba, Houcine El Efrit, Sofiene Zaidi, Mehdi Ayachi, Ahmed Rebai, Hatem Noureddine, Aymen Lassik, Anis Ltaief, Rami Khelil, Rayen Youssef, Mariem Noureddine, Mehdi Bakouche, Najoua Omar, Fehmi Riahi, Amal Cherif, Chaima Mahmoud et Hatem Karoui, qui ont présenté un spectacle mémorable pour un rendez-vous concocté sous l’égide du ministère des affaires culturelles.