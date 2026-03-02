Trente-quatre œuvres, sélectionnées parmi 105 candidatures, seront en lice à la 24e édition du Festival de la chanson tunisienne, prévue du 5 au 8 mars 2026 à la Cité de la Culture, à l’initiative du Théâtre de l’Opéra de Tunis et sous l’égide du ministère des Affaires culturelles.

L’annonce a été faite samedi soir lors d’une conférence de presse tenue au Théâtre des Jeunes Créateurs, en présence des membres du comité d’organisation présidé par Chaker Cheikhi.

Œuvres en compétition pour « le Microphone d’or »

Pour cette nouvelle édition, 105 dossiers ont été examinés par une commission artistique composée du parolier Jlidi Laouini, du compositeur Noureddine Béji et du musicien et oudiste Walid Nammouchi, sur la base de critères techniques et esthétiques prédéfinis.

Les candidatures se répartissent comme suit : 76 pour la production de chansons, 19 pour la composition instrumentale et 10 pour l’interprétation individuelle.

Au terme des délibérations, 34 œuvres ont été retenues : 18 dans la catégorie production de chansons, 9 dans la catégorie instrumentale et 7 dans la catégorie interprétation. Les œuvres présentées sont des productions réalisées en 2025.

Le concours de la meilleure chanson, catégorie principale du festival, attribuera le “Microphone d’Or”. D’autres distinctions seront décernées dans les catégories chanson, composition instrumentale et interprétation individuelle, ainsi qu’un Prix du public.

Ouverture sur le monde arabe

Cette édition, coïncidant avec le mois de Ramadan, se tiendra dans la grande salle du Théâtre de l’Opéra de Tunis.

Deux soirées seront consacrées à la présentation des œuvres en compétition dans les trois catégories, avec l’accompagnement de l’Orchestre symphonique tunisien. La première soirée marquera l’ouverture du vote pour le Prix du public. La cérémonie de clôture et la remise des prix auront lieu le 8 mars.

La soirée de clôture sera animée par la chanteuse marocaine Latifa Raâfat. Selon Chaker Cheikhi, cette participation s’inscrit dans une orientation visant à renforcer les échanges artistiques au niveau maghrébin, avec une ouverture à l’Algérie et à la Libye, avant un élargissement vers l’espace arabe.

De son côté, le directeur général du Théâtre de l’Opéra de Tunis, Seifallah Tarchouni, a déclaré que son établissement « assure le financement et l’organisation de cette 24ᵉ édition sur mandat du ministère des Affaires culturelles », conformément aux missions qui lui sont confiées par le décret gouvernemental de 2018, notamment en matière de production artistique et d’organisation de manifestations culturelles nationales et internationales.

Une consultation avait été lancée en janvier pour la conception scénographique de cette édition. Le cahier des charges prévoit la mise en valeur de la mémoire et du patrimoine de la chanson tunisienne, dans le respect de l’architecture du lieu et sans modification structurelle des espaces.

Liste des artistes en compétition

Dans la catégorie interprétation individuelle, les candidats retenus sont : Lotfi Dahmani, Jihen Gaïdi, Yasmine Sabri, Nadhir Tayeb, Ghofrane Jemili, Aymen Ben Chikha et Molka Maâroufi.

La compétition instrumentale regroupe : Mohsen Matri, Outail Maâoui, Amine Ayadi, Walid Soussi, Karim Trabelsi, Miled Molki, Mohamed Marouane Dhaoui, Hatem Frikha et Saifeddine Bouraoui.

En production de chansons, les artistes sélectionnés sont : Najoua Omar, Omayma Haouet, Raoudha Abdallah, Mohamed-Ali Aidi, Zina Saad, Mounir El Mehdi, Asma Cherif, Ousama Lajili, Ahmed Antar, Roua Ben Khadija, Mohamed-Taher Sohbi Wanki, Khaled Slama, Mohamed-Taher Sehibi, Hassene Atta, Ahmed Mejri, Amira Abdesselem, Leila Mustapha, Farah Meraihi, Nader Ghenim et Chedy Zanagui.

Créé dans les années 60, le festival de la chanson tunisienne a été interrompu pendant onze ans avant sa relance en 2021. Il constitue une manifestation annuelle dédiée à la promotion de la création musicale tunisienne.